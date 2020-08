Thomanne se prépare à l’ECW avec des objectifs ambitieux.

Thibaud Thomanne n’est pas un cycliste comme les autres, malgré des apparences qui sont… trompeuses. Le coureur de Warsage n’a débuté le cyclisme qu’il y a un peu plus de trois ans. Un an auparavant, il a été victime d’une terrible chute de 5 mètres de hauteur, avec des conséquences dramatiques. "J’ai eu une double fracture au dos. Je suis resté paralysé plusieurs mois. Depuis, les muscles se sont réveillés à certains endroits mais je garde les deux mollets, le pied et la fesse gauche paralysés. Mon ischio est faible, comme le quadriceps côté gauche. De nombreux muscles sont faibles. C’est lors de ma revalidation que j’ai découvert le vélo d’appartement puis j’ai eu envie de rouler sur la route. À présent, je fais des compétitions…"