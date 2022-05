L’équipe Lotto-Soudal avait surfé, en début de saison, sur une vague de succès décrochés par sa jeune garde, avec Maxim Van Gils ou le très prolifique Arnaud De Lie. Ces derniers jours, les vétérans ont pris le relais.

Après la "renaissance" de Philippe Gilbert sur les Quatre Jours de Dunkerque, où le Liégeois a remporté une étape et le classement final, Thomas De Gendt s’est imposé à son tour, samedi. Comme aux meilleures heures de sa carrière. Avec une victoire à la… Thomas De Gendt, au bout d’une échappée. Sur une course World Tour, au Giro, car le baroudeur ne s’impose que sur des courses du plus haut niveau. Ce succès est aussi une renaissance pour le Belge, qui était en souffrance ces dernières saisons.



(...)