Les deux coureurs ont réalisé un entraînement de 300 kilomètres, soit la longueur de la Primavera.

Après Oliver Naesen et Laurens De Vreese qui ont respectivement parcouru 365 et 368 kilomètres à l'entraînement, ce sont les deux coureurs de l'équipe Lotto Soudal, Thomas De Gendt et Jasper De Buyst qui ont, à leur tour, effectué une sortie d'entraînement marathon. Même s'ils n'ont pas atteint le même nombre que leurs compères, les deux Belges ont tout même parcouru 300 kilomètres ce samedi. "Milan-Sanremo alternatif avec Thomas De Gendt aujourd'hui. 300 kilomètres sur les routes belges", a ainsi publié Jasper De Buyst sur les réseaux sociaux.

"En l'honneur de Milan-Sanremo, Japser de Buyst et moi-même avons effectué une sortie de 300 kilomètres, reliant la plupart des grandes villes belges. Malheureusement, nous avons dû faire face à du vent de face sur les 120 kilomètres reliant Mons à Anvers", a pour sa part commenté De Gendt, qui était encore actif sur Paris-Nice le week-end dernier.