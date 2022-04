Lotto Soudal a dévoilé lundi sa sélection pour la Flèche Wallonne, première classique ardennaise de la saison prévue mercredi sur 202,1km entre Blégny et le sommet du Mur de Huy.

Thomas De Gendt et Tim Wellens emmèneront la formation de John Lelangue avec Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet, Sebastien Grignard ainsi que le Britannique Matthew Holmes et le Danois Andreas Kron. Tim Wellens, 9e de la Flèche brabançonne, s'est préparé dans les classiques françaises du Tour du Jura et de la Classic Grand Besançon Doubs cette semaine alors que Thomas De Gendt s'est montré au Tour de Turquie.