Avec ses victoires d'étapes sur les trois grands tours, le plus souvent après d'incroyables numéros, ainsi que sa troisième place finale sur le Tour d'Italie en 2012, Thomas De Gendt est sans conteste l'un des meilleurs coureurs belges de la dernière décennie. Pourtant, son passage chez Omega Pharma-Quick Step en 2014 s'est très mal passé. Dans l'équipe de Patrick Lefevere, le Belge n'est jamais parvenu à s'adapter et a rejoint Lotto Soudal dès la saison suivante avec plus de réussite.

Visiblement, les relations entre le coureur et le manager de la formation qui s'appelle désormais Deceuninck-Quick Step sont toujours tendues. Il y a quelques jours, Lefevere découvrait que Thomas De Gendt l'avait bloqué sur Twitter. "Oups, j'ai accidentellement découvert quelque chose", avait tweeté le Belge de 65 ans dans la foulée.

Ce à quoi le coureur de Lotto Soudal a réagi dans le podcast De Tribune publié sur Sporza : "Je l'ai bloqué depuis 2014 ou 2015, qu'il ne le remarque que maintenant en dit assez sur lui. En fait, je ne l'ai jamais débloqué depuis lors."

"Les tweets de Lefevere ne me manquent pas", a enchaîné De Gendt, lui-même très actif sur le réseau social, "Il y a une raison pour laquelle je l'ai bloqué. Je ne me sens pas obligé de le débloquer comme je n'ai pas besoin de recevoir de messages aimables de sa part. Ce n'est plus nécessaire."

Dans De Tribune, Thomas De Gendt est également revenu sur la saison de Lotto Soudal et sur les nombreuses critiques dirigées sur son équipe, notamment par la presse flamande : "Le problème, c'est qu'on nous compare toujours avec Deceuninck-Quick Step. Mais dans ce cas-là, aucune équipe ne tient la comparaison. Nous n'avons pas les mêmes coureurs qu'eux. Dans notre équipe, il y a un paquet de jeunes coureurs plus cinq leaders qui doivent ramener les victoires."