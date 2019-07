Vendredi 5 juillet. En début d’après-midi, à Tubize. En attendant le Grand Départ de la Grande Boucle et des interviews avec quelques journalistes, Thomas De Gendt et Jasper De Buyst s’occupent dans le lobby de leur hôtel, en jouant au jeu vidéo Fifa. La partie est serrée.

Le sprinter tente plusieurs débordements mais ne parvient pas à faire la différence face au baroudeur, qui se défend bien et tente quelques contres. Mais il craque dans le final, à la dernière minute, et perd 1 à 0. Entretien décalé avec le roi des échappées (victorieuses !), notamment sur les réseaux sociaux, sur lesquels il est très actif.

Vous jouez souvent aux jeux vidéo ?

"Non, plus vraiment. Je n’y joue plus. J’ai d’ailleurs perdu des automatismes à Fifa ! Certains de l’équipe jouent vraiment plus que moi, comme Tosh Van der Sande."

Là, c’était Fifa, le jeu de foot. Il y a aussi un jeu vidéo sur le vélo, Pro Cycling Manager. Vous y jouez aussi ?

"Avant, quand j’étais jeune, oui, j’y jouais. Quand j’étais junior, espoir et même lors de mes premières années chez les pros. Je me souviens que je prenais souvent Astana ou Radio Schack comme équipes…"

Cette année, vous enchaînez les trois Grands Tours : le Giro, le Tour et la Vuelta. Quand vous partez trois semaines sur un Tour, que prenez-vous pour vous détendre après les étapes ?

"Pas grand-chose, tout simplement parce qu’il y a peu de temps pour les hobbies sur un Grand Tour. Après l’étape, il y a le transfert vers l’hôtel, les massages et les éventuels soins, les contacts avec la famille, le repas et il est quasiment l’heure d’aller dormir ! En général, le temps passe très vite. Et mon temps libre, j’ai tendance à le passer sur mon… GSM. Cela m’occupe. Avec Twitter, Instagram. Strava, aussi. J’aime regarder le soir le parcours de l’étape que nous venons de disputer. J’aime analyser les temps de parcours sur les différents segments. Je passe aussi du temps à répondre aux messages de mes proches. Et à skyper avec ma femme et mes enfants. Il me reste alors très peu de temps pour faire autre chose !"

Vous êtes très actif sur Twitter !

"C’est un réseau social que j’ai appris à apprécier. Je n’étais pas très fan au début. Je n’avais d’ailleurs pas de compte Twitter. Mais c’était obligatoire quand j’étais chez Quick Step. Il y avait l’adresse Twitter des coureurs sur leur maillot et quand j’ai dit à la direction que je n’avais pas de compte, ils m’ont demandé d’en créer un et d’être un peu actif. C’est comme cela que j’ai commencé. Et cela m’a bien plu."

Qu’est-ce qui vous plaît avec ce média social ?

"J’aime bien l’interaction avec les fans. Ils me posent souvent des questions. Certaines sont hors de propos ou inutiles, je ne réagis donc pas. Mais quand c’est intéressant, j’essaie toujours de répondre. C’est plus facile pour moi de réagir avec les fans de cette manière. Bien plus que lorsqu’ils viennent au bus de l’équipe avant le départ d’une course. Là, je n’ai pas le temps ! Je suis concentré sur la course. Par contre, avec Twitter, je peux répondre quand j’ai le temps. Et c’est aussi plus pratique. Ma réponse à une éventuelle question touche plus de gens. Surtout que j’ai pas mal de suiveurs."

C’est le meilleur réseau social selon vous ? Ou celui qui vous convient le mieux ?

"Oui. C’est celui que j’utilise le plus en tout cas. J’aime bien Instagram également. Mais je n’ai pas souvent de belles photos, je suis donc moins actif que sur Twitter. Facebook, je ne l’utilise quasiment pas. Les jeunes n’y sont d’ailleurs quasiment plus ! C’est plus pour les plus âgés. Pour les oncles et les tantes !"