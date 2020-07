Thomas De Gendt est engagé avec la Lotto-Soudal jusqu'en 2022. C'est ce qu'a annoncé son équipe sur son site officiel, ce mardi. Le coureur de 33 ans arrivait en fin de contrat et a logiquement prolongé celui-ci dans une structure qu'il connaît désormais sur le bout des doigts et dans laquelle il partage des liens forts, notamment avec son équipier Tim Wellens.





" a déclaré le principal intéressé.

Le double vainqueur d'étape sur le Tour (au Ventoux en 2016, à Saint-Etienne l'année dernière) "continuera à se concentrer sur les courses par étapes", comme le précise le communiqué. Ces dernières années, il a eu le don d'alterner les exploits personnels avec des chevauchées fantastiques et les précieux coups de pouce donnés à ses équipiers, qu'il s'agisse d'Ewan dans la plaine ou de Wellens, Benoot et les autres quand la route s'élève.

"Pour les classiques, nous avons d'autres champions comme Philippe Gilbert, Tim Wellens et John Degenkolb. Je les aiderai là où je peux. Mon rêve personnel est de gagner une étape dans les dix plus grandes courses par étapes. Comme j'ai déjà gagné en Catalogne, Paris-Nice, Suisse, Romandie, Dauphiné et dans les grands tours, il me manque Tirreno et le Tour du Pays Basque. Malheureusement, cela ne sera pas possible en 2020 mais j'espère y parvenir dans les années à venir, avec le soutien de l'équipe."

Le directeur général John Lelangue se dit évidemment très heureux de conserver un tel élément: "Il peut gagner des courses, mais il est également un équipier de rêve. Cette prolongation de contrat est bonne pour la stabilité et la continuité de l'équipe."