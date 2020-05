La préparation de la Grande Boucle s’intensifie : le Gallois retourne à Monaco.

Rien n’est encore certain à l’heure actuelle concernant le maintien de la fin de saison. Mais tout le peloton espère qu’elle pourra redémarrer comme prévu. Avec l’incontournable Tour de France. Qui est déjà dans toutes les pensées des spécialistes des Grands Tours. Comme Geraint Thomas, qui avait décroché le maillot jaune en 2018, et qui devra y partager le rôle de leader en compagnie de deux autres anciens vainqueurs, Chris Froome et Egan Bernal.

Avec le déconfinement programmé en France, Geraint Thomas a quitté la Grande-Bretagne pour retourner à Monaco, où les coureurs peuvent à nouveau s’entraîner à l’extérieur. "Il nous reste du temps en vue du Tour", a-t-il commenté. "Il faut rester frais mentalement jusque là, tout en travaillant dur. Ces dernières semaines, j’ai surtout veillé à rester en forme et à ne pas … prendre trop de kilos. Je suis content de pouvoir retourner en France, pour m’entraîner."