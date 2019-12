Le Gallois veut toujours remporter une deuxième Grande Boucle.

Geraint Thomas a accordé une longue interview au Guardian en marge de la sortie d’un documentaire consacré à la défense de son titre de vainqueur du Tour de France 2018 (The Road Will Decide, "La Route décidera" diffusé ce jeudi soir sur BBC One Wales et BBC iPlayer). Le coureur Ineos en a profité pour rappeler que lui aussi avait toujours des ambitions personnelles très élevées malgré l’effectif galactique dont va disposer la formation britannique en 2020.



