Benjamin Sinot, envoyé special en norvège Ambassadeur de la course, Thor Hushovd compare l’évolution du cyclisme norvégien avec le nôtre.

Elle n’est certes pas la course la plus reconnue ou prisée du calendrier. Toutefois, l’Arctic Race a cette spécificité de séduire tous les coureurs qui y participent. Des espaces verts à perte de vue, de longues traversées en longeant la mer et en y admirant les fjords : tout est réuni pour se donner une bouffée d’air frais lorsqu’on prend le temps de savourer. Un facteur qui n’est pas toujours simple dans un peloton professionnel, c’est évident… Pour que cette course puisse bénéficier de la reconnaissance qu’elle cherche ou qu’elle mérite, à chacun son point de vue, elle peut compter sur un ambassadeur de choix, avec l’icône du cyclisme norvégien, Thor Hushovd.

(...)