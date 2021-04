"La septième place est un bon résultat", a déclaré le Gantois après sa course, content de sa performance après avoir été malade à l'issue de Paris-Nice. Avec une douzième place au Tour des Flandres et des quinzièmes places à l'Amstel Gold Race et à la E3 Saxo Bank Classic, Benoot, 27 ans, a connu un printemps classique sans sommets, et à Liège-Bastogne-Liège aussi il ne s'est pas vraiment distingué. Mais dans la montée décisive, la Roche-aux-Faucons, il a finalement montré sa valeur en rattrapant les coureurs de tête.

"A cause du vent de face, c'était une finale très bizarre. Soixante kilomètres avant l'arrivée, le calme était total. Je n'ai jamais connu ça dans un Monument. Mais à partir de La Redoute, l'accélérateur a été poussé à fond", résume Benoot. "Sur la Roche-aux-Faucons, je n'ai dû enlever lâcher les roues que trois cents mètres avant le sommet. Avec Maximilian Schachmann, j'ai dû ralentir un peu. J'étais tout près d'atteindre le sommet avec les cinq meilleurs. Et à la fin, nous avons failli revenir. J'ai vu les cinq rouler dans la dernière ligne droite, alors que je m'étais échappé avec Bauke Mollema et Marc Hirschi."

Mais, dit Benoot, à la fin, il ne regrette rien : "La septième place est un bon résultat. Nous pouvons être heureux de terminer la saison des classiques de cette manière. Bien sûr, ce n'est pas le résultat pour lequel je me suis entraîné, mais quand je regarde les noms dont je suis entouré, je me sens à l'aise. C'est agréable de terminer avec un bon sentiment et de commencer la période de repos de cette façon. Après ma maladie après Paris-Nice, je me suis vraiment amélioré chaque semaine. Aujourd'hui a été mon meilleur jour. Je suis surtout satisfait de cela."

Après une semaine de repos, Benoot se rendra dans la Sierra Nevada pour trois semaines d'entraînement en altitude. Il fera son retour dans le peloton lors du Tour de Suisse, avant le championnat de Belgique.