Tends bien l’oreille et tu devrais pouvoir percevoir le tintement des cloches que portent les vaches qui entourent notre hôtel…" Si Tiesj Benoot ne s’est pas encore mué en gardien de troupeaux, le Gantois a fait des Alpages et des sommets son nouveau biotope naturel. Dans la foulée d’un séjour personnel de près de deux semaines à Livigno, le coureur du Team Sunweb s’est installé depuis dix jours dans le Tyrol autrichien en compagnie de toute son équipe, dans la petite station de Kühtai. "Lorsque je mettrai le cap vers la Toscane le 29 juillet pour reprendre la compétition sur les Strade Bianche (1er août), j’aurai passé plus d’un mois en altitude puisque j’étais arrivé à Livigno le 26 juin." Une préparation sur laquelle le Flandrien a accepté de prendre de la hauteur. Entretien.