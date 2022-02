Tim "el tractor" Declercq est réputé dans le peloton professionnel comme un infatigable rouleur. Capable d'abattre un travail énorme en tête de peloton pendant les classiques ou le Tour de France, notamment, le coureur flamand doit toutefois faire une croix sur son printemps 2022.On vient en effet d'apprendre qu'il sera absent des classiques à cause d'un problème cardiaque qui était en fait la raison de son abandon au Tour d'Algarve, la semaine dernière. "Le diagnostic est une péricardite. Les symptomes ont disparu et il n'y aura pas de conséquences négatives à long terme mais je me dois d'observer une période de repos, sous conseil des médecins" a précisé le coureur sur son compte Instagram.