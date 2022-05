A 29 ans, Tim Merlier est en fin de contrat avec Alpecin-Fenix. Et si sa formation n'a pas perdu espoir de prolonger le contrat du vainqueur d'étape sur le Giro et le Tour 2021, un certain Patrick Lefevere est passé à l'offensive. Comme il l'avouait dans notre podcast "Radio Peloton" le mois dernier , le boss du Wolfpack a bien l'intention de faire briller ses couleurs au travers d'un sprinter belge, après avoir vécu de belles heures de gloire avec Tom Boonen et Tom Steels ces 25 dernières années. Jasper Philipsen étant sous contrat pour plusieurs saisons, et Arnaud De Lie (suivi de près par Lefevere) étant proche de prolonger avec Lotto au delà de 2023, c'est le troisième homme qui devrait rejoindre la Quick-Step - Alpha Vinyl la saison prochaine.Selon nos confrères de Wieleflits, un accord verbal existe même entre le sprinter et la formation belge. Ce qui devrait indirectement pousser Mark Cavendish (lui aussi en fin de contrat) vers la sortie.