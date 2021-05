De notre envoyé spécial en Italie : Le sprinter belge n’a pas pu défendre ses chances ce mercredi à Cattolica. Le voilà dépossédé du maillot cyclamen.

Les sprints se suivent mais ne se ressemblent pas pour Tim Merlier au Giro. Dimanche à Novara, il avait sorti les biceps et confirmé, une fois de plus, qu’il est en grande forme depuis le début de la saison. Sa victoire autoritaire avait surpris les commentateurs de la RAI, qui se rendaient compte qu’il fait, actuellement, partie des plus véloces du peloton.