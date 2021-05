"Survivre sera la tâche principale avec ce temps", a confié au départ le coureur d'Alpecin-Fenix au sujet de l'étape du jour, entre Biella et Canale sur un parcours accidenté. Il pleut lundi dans le Piémont. Selon les prévisions, la météo accompagnera le peloton toute la journée. Le profil accidenté promet une lutte entre sprinteurs et attaquants. "Ce n'est pas parce que je fais du cyclocross que j'aime la pluie", a souri Merlier. "Mais ce n'est si grave. Avec ce temps et ce parcours, aujourd'hui il sera important de survivre dans le final. C'est le plus important et nous verrons si à la fin je suis encore là ou pas."

Le parcours propose notamment deux ascensions dans les 15 derniers kilomètres. "Normalement, je ne suis pas un grimpeur, mais je suis très motivé après ma victoire de dimanche et ferai tout pour être encore présent dans le final, mais ce ne sera pas facile. Ce sera une étape dure. Cela dépendra aussi de comment les coureurs de classement vont courir, si c'est un final dur et si je suis suffisamment rétabli."