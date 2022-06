Tim Merlier est devenu champion de Belgique sur route ce dimanche à Middelkerke. Le coureur de l'équipe Alpecin s'est imposé au sprint Jordi Meeus et Jasper Philipsen. Arnaud De Lie, mal placé dans le final, a pris la sixième place.

La course s'et animée à plus de 150 kilomètres de l'arrivée dans les Moeren grâce au vent. Le peloton a explosé et une cinquantaine de coureurs se sont retrouvés devant. Dans le circuit final à Middelkerke, un groupe de 11 coureurs s'est échappé avec notamment Vanmarcke, Stuyven ou Philipsen. Mais le peloton s'est organisé et est rentré dans les derniers kilomètres.

Evenepoel est alors sorti du peloton revenant sur Stuyven et Vanmarcke en compagnie de Julian Mertens. Mais le peloton est à nouveau revenu à moins de 3 kilomètres de la ligne. Dans un sprint nerveux avec plusieurs chutes, Merlier s'est montré le plus costaud pour remporter son deuxième titre après 2019 où il s'était imposé à Gand.

Il succède ainsi à Wout van Aert, forfait ce dimanche, au palmarès du championnat de Belgique.