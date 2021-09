C’est finalement tout un symbole sur les routes du Tour du Benelux. Tim Merlier, référence du sprint belge à l’heure actuelle, s’est imposé un 2 septembre, jour d’anniversaire de Tom Steels, qui plus est la cinquantième bougie. Comme si le Courtraisien voulait affirmer encore davantage qu’il n’a rien à envier aux autres hommes rapides.

D’ailleurs, lorsqu’on regarde le classement des victoires cette saison, Merlier est l’un des sprinters les plus productifs avec ses neuf succès. Impressionnant en début de saison, avec des victoires au Grand Prix Samyn, au grand bonheur de Jean-Luc Vandenbroucke, puis au GP Monseré, et à la Bredene-Koksijde, le longiligne Flandrien a pris une autre dimension sur les routes du Giro, en empochant la deuxième étape. Vainqueur ensuite au Tour du Limbourg, puis à l’Elstedenronde, le coureur de 28 ans a remporté la plus belle victoire de sa carrière sur les routes du Tour de France, à Pontivy.