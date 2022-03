On a beau répéter que les gens heureux n’ont pas d’histoire, l’aventure commune de Tim Merlier et de Cameron Vandenbroucke entremêle amour, passion, sérénité et adrénaline depuis un peu plus de deux ans maintenant. Si le contexte sanitaire s’est considérablement assoupli ces dernières semaines, c’est par le biais de la visioconférence que le couple composé du coureur belge le plus prolifique de la saison (3 succès comme Remco Evenepoel) et de la fille de l’une des plus grandes icônes du cyclisme belge nous a accueillis dans son domicile de Wortegem, près d’Audenarde. Une mesure de prudence imposée par l’équipe Alpecin-Fénix à l’aube de Gand-Wevelgem, une épreuve sur laquelle l’ancien champion de Belgique incarnera l’un des principaux outsiders et qu’a remportée un certain Frank Vandenbroucke en 1998.

Cameron, vous êtes repartie de l’arrivée de Bruges-La Panne sur le vélo remporté par Tim grâce à sa victoire à la Côte. Le second en une semaine puisqu’il avait reçu le même cadeau après son succès sur la Nokere Koerse. Au rythme des succès de votre compagnon, vous pourrez bientôt ouvrir un magasin de cycles…

"(Éclats de rire) Oui, on a dû faire un peu de place à la maison pour ramener tout ça. Mais le patron de la marque qui parrainait ces deux épreuves est venu vers moi spontanément pour me dire que je pourrais échanger le vélo que nous avons ramené de La Panne contre un modèle femme. Nous aurons ainsi une bicyclette pour Tim et une autre pour moi, c’est sympa."