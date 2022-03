Tim Merlier remporte la classique Bruges-La Panne Cyclisme La Rédaction L'ancien champion de Belgique a devancé Dylan Groenewegen d'un souffle. © Belga

Un véritable sprint royal a permis à Tim Merlier de remporter pour la première fois de sa carrière la classique belge Bruges-La Panne. Groenewegen et Bouhanni complètent le podium.



Arnaud De Lie, gêné par la chute d'Ackermann à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée, doit se contenter d'une 8e place à cause d'un mauvais positionnement au moment de l'emballage final.