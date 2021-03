"Le temps a décidé du verdict de la course, avec cette météo et ce soleil, mais cela a été une belle édition, avec les favoris qui ont attaqué et un solide vainqueur à l’arrivée, Tim Merlier, qui n’est pas n’importe qui. Et, en plus, il est dans ma famille !"

Jean-Luc Vandenbroucke, l’organisateur, était satisfait de la course, et soulagé de voir que cette édition en mode Covid se soit bien déroulée. Son sourire était aussi large que celui du vainqueur, Tim Merlier, le compagnon de Cameron Vandenbroucke. Qui a vraiment savouré ce succès dans la manche d’ouverture de la Bingoal-Cycling Cup, soulagé de retrouver le succès.