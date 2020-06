Le mois de juillet ouvre, ce mercredi, le début des épreuves dites "d’entraînement". Pour les jeunes. Mais aussi pour les pros. Avec, dès vendredi, un contre-la-montre sur le circuit de Zolder. Avec samedi une course à Wortegem-Petegem et une autre à Bellegem. Avec le Grand Prix Vermarc, dimanche, à Rotselaar. Et, dimanche toujours, une épreuve d’entraînement à Outrijve.