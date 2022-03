Cent-septième à 1:32 de Filippo Ganna, Tim Merlier a fait le job dans la première étape chronométrée de Tirreno. L’ancien champion de Belgique, il est vrai, a d’autres objectifs que de se dépouiller dans un contre-la-montre.

"Je veux gagner une étape et le plus vite possible", confiait-il après en avoir fini avec son effort non sans s’être quand même appliqué. "J’ai fait ce que l’équipe me demandait, en respectant les wattages que l’entraîneur souhaitait. Cela confirme que ma condition est bonne. Je ne dois pas profiter de cette course pour progresser, je suis déjà en forme."

Pourtant, l’an dernier, à la même date, le Flandrien avait déjà conquis deux succès, au Samyn et au G.P. Monseré qu’il n’a pu disputer cette fois, Tirreno ayant été avancé.

"Je suis impatient d’obtenir une nouvelle chance", dit le coureur d’Alpecin-Fenix. "En Algarve, je n’ai pas pu sprinter le premier jour, car j’étais enfermé. Lors du deuxième sprint, j’étais tombé après dix kilomètres et à l’arrivée, je finis deuxième en butant contre un super Jakobsen. Avant mon départ, j’ai entendu dans le bus de l’équipe qu’il avait gagné à Paris-Nice. Sa sixième victoire de la saison, c’est le meilleur sprinter du moment, je pense. Enfin, à Kuurne, tout s’est ligué contre moi dans la finale, j’ai fini douzième…"

Si tout leur réussit cette semaine, les sprinters devraient obtenir trois occasions dont la première ce mardi.

"Oui, mais la finale est dure", remarque Merlier. "L’étape a un dénivelé de 2 200 mètres, ce qui n’est pas énorme, mais les 100 premiers kilomètres sont plats, ça veut dire que la finale sera difficile. On verra aussi comment seront les jambes après plus de 200 kilomètres."

Cette deuxième étape, Camaiore-Sovicille, dans la banlieue sud-ouest de Sienne, est en effet la plus longue de cette 57e édition, avec 219 kilomètres et quatre côtes réparties dans les 60 derniers kilomètres de la journée.

"Et puis, malgré Paris-Nice, le niveau des sprinters est très élevé", poursuit le compagnon de Cameron Vandenbroucke qui, s’il veut s’imposer, va devoir prendre la mesure de Cavendish, Ewan, Ackermann, Bauhaus, Modolo, Meeus, Cort, Démare, Viviani, Kristoff, Nizzolo, Kooij, Bouhanni, Dainese, Moschetti ou l’énigmatique Sagan. "Gagner une étape ici n’est pas facile et cela me ferait évidemment plaisir pour lancer ma saison. Je reviens volontiers sur cette course et en Italie où j’aime courir. C’est ici, il y a deux ans, que j’avais gagné pour la première fois une grande course au niveau international."

En septembre 2020, puisque la course des Deux Mers avait été reportée à l’automne en raison de la pandémie, Tim Merlier avait gagné la sixième étape devant Ackermann à Senigallia, sur la côte adriatique.