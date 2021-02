Tim Wellens abandonne au Tour de la Provence "par précaution" en vue du Nieuwsblad Cyclisme N. Ch. Tim Wellens n'a pas pris le départ de la troisième étape du Tour de la Provence, qui emmènera les coureurs au Mont Ventoux. © Belga

Etincelant la semaine dernière à l'Etoile de Bessèges, qu'il a remportée, Tim Wellens fut plus discret au Tour de la Provence. Absent de la bagarre lors d'une deuxième étape marquée par le froid et les chutes, il a renoncé à prendre le départ ce samedi matin. Maxime Monfort, son directeur sportif, s'en est expliqué au départ de la course: "Il a fait très froid hier et je ne dirais pas que Tim est malade mais il s'est réveillé dans une petite forme. Il fera encore assez froid aujourd'hui et on a pris la décision de ne prendre aucun risque à deux semaines du Nieuwsblad qui est un vrai objectif pour lui."



Il faut dire que le coureur belge ne semblait pas avoir besoin de ces deux jours de course supplémentaires pour se mettre dans le rythme, au vu de ce qu'il a montré à Bessèges.