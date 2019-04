L’équipe Lotto-Soudal a été séduisante, mercredi, en proposant une course offensive. Et elle veut appliquer la même stratégie, dimanche. "Nous avons fait quelque chose de beau mercredi et nous voulons le refaire dimanche", commente Tim Wellens. "Nous avons la chance de pouvoir être trois à viser le final. Bjorg Lambrecht a montré qu’il était le meilleur d’entre nous sur les récentes courses, mais il faudra voir comment il va être dimanche dans le froid et la pluie."

Un mauvais temps qui donne le sourire à Tim Wellens. "Moi, par contre, ça me convient très bien", glisse-t-il dans un clin d’œil. "J’espère donc en profiter." Même s’il a un petit doute par rapport à ses jambes. "J’ai eu un jour sans à l’Amstel, mais, mercredi, il me semblait que cela allait bien mieux. Jusqu’à la dernière montée du Mur de Huy. Où j’ai terminé 17e. Je m’attendais à mieux et j’étais donc déçu. Mais j’espère prouver dimanche que j’ai la condition pour faire un beau truc."

Que vise-t-il ? "Je n’ai jamais obtenu de top 10 à Liège, mais je pense que je dois viser plus haut qu’un top 10", répond celui qui a fait part de son envie d’attaquer. "Je ne pense pas que je saurai suivre Alaphilippe et Fuglsang dans La Roche-aux-Faucons. Je devrai donc attaquer avant ! Comme d’autres, je pense. Je m’attends à ce que la course se lance bien plus tôt que d’habitude."

Jelle Vanendert: “C’est la plus belle”

Il y a douze mois, Jelle Vanendert avait longtemps lutté pour la victoire à Liège-Bastogne-Liège. Avant d’être repris dans le final. Y retourne-t-il avec un sentiment de revanche ? “Non, pas du tout” , répond-il. “Mon rêve est de remporter une des classiques ardennaises, qui m’ont toujours fait vibrer, et je tenterai à nouveau ce dimanche. Je reviens à Liège, qui est pour moi la plus belle des classiques, pour gagner.” Comme ses coéquipiers, il s’attend à une course plus ouverte que ces dernières années. “De nombreux coureurs, dont ceux de notre équipe, n’ont pas intérêt à arriver avec Julian Alaphilippe, nous sommes donc plusieurs à vouloir ouvrir la course assez tôt” , commente le grimpeur limbourgeois. “Je pense qu’il y aura un groupe réduit dans le final. Et j’espère que nous pourrons être à trois de l’équipe dans ce premier groupe. Personnellement, je suis satisfait de ma condition. Et impatient d’être à dimanche. Cela promet d’être intense. Car il n’y a pas que Alaphilippe comme favori. Il y a Fuglsang, mais de nombreux autres sont bien, comme Diego Ulissi, Michael Woods et n’oublions pas Greg Van Avermaet.”