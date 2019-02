Son équipe l'a annoncé sur Twitter ce mercredi matin, Tim Wellens doit renoncer à l'Etoile de Bessèges. Le Trudonnaire est tombé malade pendant la nuit et ne sera pas capable d'assurer son rang sur la course française qui débute ce jeudi et qui s'achèvera dimanche. Il ne sera pas remplacé, la Lotto-Soudal se présentera au départ avec six coureurs.