Après plus de dix saisons chez Lotto-Soudal, le Limbourgeois changera d’équipe en 2023.

Le terme d’un mariage ne rime pas nécessairement avec le seul mot divorce. Après dix saisons et demie passées sous le maillot des différentes déclinaisons de la formation Lotto-Soudal où il était passé pro en juillet 2012 et 34 succès conquis pour le compte de l’équipe belge, Tim Wellens s’apprête à changer d’air. À 31 ans, le Trudonnaire aspire à un nouveau challenge et évoluera pour le compte d’un autre employeur à compter du 1er janvier 2023.