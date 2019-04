"Je dois viser plus haut qu’un top 10 à Liège, même si je n’y ai jamais intégré le top 10", expliquait Tim Wellens, vendredi, lors de la reconnaissance de la classique liégeoise. Et ce dimanche, il a visé plus haut, il a joué plus haut. Mais il n’a toujours pas intégré le top 10. Le puncheur belge a échoué aux portes de celui-ci, à la onzième place. Après avoir attaqué juste avant la Roche-aux-Faucons, comme il l’avait annoncé.

"C’est que je voulais faire, et c’est ce que je devais faire, car je ne pense pas que j’aurais pu suivre Fuglsang dans cette montée", commente Tim Wellens. "J’ai donc attaqué comme je le pensais. Cela a été un bon mouvement."Quand il est parti avec Daryl Impey, pour reprendre ensuite Kanel Kangert et Patrick Konrad. Avant d’attaquer de nouveau pour partir seul dans la dernière montée répertoriée. "Malheureusement, je n’avais pas assez d’avance", poursuit Tim Wellens. "J’avais une vingtaine de secondes, mais il m’en aurait fallu le double, sans doute, pour basculer au sommet avec les premiers. Cela n’a pas fonctionné. C’est dommage, car j’avais de très bonnes jambes. Mais il m’a manqué des forces dans le final."

À cause du coup de bordure des Deceuninck-Quick Step. "Ils ont vraiment accéléré, ils ont roulé à fond et j’ai été surpris, car j’étais en train de changer de vêtements, à l’arrière", explique-t-il. "C’est de ma faute. Ce n’était sans doute pas le bon moment pour changer d’habits. J’étais piégé, comme d’autres, comme Jelle, comme Dumoulin, Matthews, et j’ai vraiment dû fournir un gros effort pour revenir à l’avant ensuite. Cet effort important m’a sans doute coûté des forces dans le final."

L’offensif coureur belge ne pouvait masquer une pointe de déception, à l’arrivée. "Après une bonne Flèche brabançonne, après un jour sans à l’Amstel et un résultat décevant à la Flèche wallonne, j’avais vraiment d’excellentes sensations à Liège, sur la Doyenne qui avait été rendue encore plus difficile par cette météo difficile que j’aime bien", ajoute-t-il. "C’est donc dommage d’avoir perdu cette énergie dans cette bordure, car je pense que je pouvais faire bien mieux sur cette dernière classique."