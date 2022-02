Selon le règlement UCI, Tim Wellens ne peut être remplacé. C'est donc avec six coureurs que Lotto Soudal se présentera au départ de cette classique qui se terminera à Ninove après 204,2 km de course.

Le Circuit Het Nieuwsblad était la seule classique flamande insrit au programme de Tim Wellens. Le Limbourgeois, 30 ans, a signé un début de saison convaincant, avec deux victoires au compteur -le Trophée Serra de Tramuntana et une étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var - et plusieurs places d'honneur.