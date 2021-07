Cela n’a pas changé. Comme chaque année, pour de nombreux coureurs, le Tour de Wallonie est une course de reprise. Encore plus cette saison, avec un calendrier toujours perturbé par ce satané coronavirus et l’annulation de nombreuses épreuves. Parmi ceux qui vont retrouver le peloton, il y a Tim Wellens.

Avec son statut, même s’il n’est pas à 100 %, le puncheur de Lotto-Soudal reste un des favoris de la course wallonne, qu’il avait dominée en 2018, grâce à une envolée victorieuse à la Citadelle de Namur. Après avoir été contraint de déclarer forfait pour les championnats de Belgique et surtout pour le Tour de France, le résident monégasque se sent mieux.

(...)