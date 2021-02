Le Gantois a remporté sa deuxième course sous ses nouvelles couleurs.

Timothy Dupont n’avait plus gagné depuis le 27 juillet 2019. En l’espace d’un an et demi, le Gantois a accumulé vingt places dans le top 10 sans jamais parvenir à lever les bras. À la Calmette, ce jeudi, le coureur Bingoal-Wallonie Bruxelles a mis fin à cette disette. "Je suis super content. Ma dernière victoire remonte au Tour de Wallonie 2019", exultait le Gantois après l’arrivée.

(...)