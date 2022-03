Pour la première fois de sa carrière, Remco Evenepoel se confronte à Tadej Pogacar sur une course à étape mais le Belge voulait d'abord se concentrer sur le chronoet sur Filippo Ganna, le champion du monde du contre-la-montre.

"C'est le meilleur du monde dans sa spécialité. Sa présence me donne plus de motivation. Je vais essayer de le battre et j'y suis déjà parvenu", prévenait-il.

Malheureusement, le coureur de la Quick Step -Alpha Vinyl n'a rien pu faire face à l'Italien qui le supplante pour la septième fois.

Sur un parcours long de 13,9 kilomètres, Evenepoel a concédé près de onze secondes par rapport au vainqueur de l'étape.

Il termine toutefois deuxième se plaçant à merveille pour la suite de la course.