Tirreno-Adriatico: Evenepoel s'élancera à 16h41

C'est peu après 17 heures que l'on saura si Remco Evenepoel a remporté le contre-la-montre d'ouverture à Tirreno-Adriatico.

Pour la première fois de sa jeune carrière, Remco Evenepoel va se mesurer à Tadej Pogacar dans une course par étapes ! Et cela commence ce lundi, avec le début de Tirreno-Adriatico et un contre-la-montre parfaitement plat de 14 kilomètres.



Notre compatriote, co-favori de l'étape avec Filippo Ganna, s'élancera à 16h41, quatre petites minutes après son rival italien. Et un quart d'heure avant Tadej Pogacar, qui sera le dernier coureur à prendre le départ.