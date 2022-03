Tirreno-Adriatico: Pogacar s'offre un récital, Evenepoel explose complètement Cyclisme La Rédaction Grosse déception pour le Brabançon, qui a dû lâcher prise dès la première des deux ascensions du jour. © Belga

Tadej Pogacar s'est imposé en solitaire sur la sixième étape de Tirreno-Adriatico, après avoir lâché tous ses concurrents dans la dernière ascension du jour.



Cette victoire lui permet d'assurer son succès final, ou presque, puisque la dernière étape sera destinée aux sprinters.



Côté belge, on retiendra la contre-performance de Remco Evenepoel qui a dû dire adieu à ses rêves de podium final à plus de 40 kilomètres de l'arrivée. Le Brabançon a finalement concédé 4'01" sur la ligne d'arrivée et sort du top 10 au classement général.