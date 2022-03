Tirreno-Adriatico a démarré sur les chapeaux de roues : 54,569 km/h, c’est la moyenne phénoménale réussie par Filippo Ganna pour enlever la première étape, le contre-la-montre de 13,9 km à Lido di Camaiore. Depuis que le double champion du monde de la spécialité avait modifié son programme, délaissant Paris-Nice pour venir courir dans son pays en lieu et place de Geraint Thomas, hors forme, ce chrono d’ouverture était présenté comme un duel entre Ganna et Remco Evenepoel.

La RAI ne s’y trompa pas, et se focalisa d’emblée sur le match entre deux drôles de machines à rouler. Car a priori, tout sépare les deux champions. L’Italien mesure 1 m 93 et pèse 83 kilos alors que le Belge lui rend 22 centimètres et 21 kilos. Vous avez dit David contre Goliath ?

Mais ce combat-ci n’a rien de disproportionné même si, cette fois, c’est le géant qui a triomphé. Retardé de 2 secondes et 14 centièmes au poste intermédiaire (après 6,2 km), Evenepoel en a perdu finalement un peu plus de dix (10 secondes et 60 centièmes) à l’arrivée.