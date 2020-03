Le quadruple vainqueur de Paris-Roubaix a tenu des propos mystérieux au sujet d'un éventuel come-back.

Tom Boonen était invité au Studio Brussel aujourd'hui pour évoquer Tom Fietst, une série de documentaires dans laquelle le quadruple vainqueur de Paris-Roubaix parcourt le monde pour visualiser certains projets originaux en rapport avec le vélo et dont le premier épisode est diffusé aujourd’hui. Au cours de l’émission, Tommeke a évoqué la passion qui l’anime toujours pour les courses cyclistes. "Je regarde toujours beaucoup de compétitions, parce que je les analyse. Je fais encore du vélo de temps en temps pour essayer de rester en forme. Cependant, ce n'est pas aussi intense qu'auparavant", concède le Campinois.

Tom Boonen a également fait allusion à un possible retour. "Je m’interroge parfois. La semaine dernière, je me suis demandé à quel point ce serait facile ou difficile. Je me pose parfois cette question. Certainement à cause du retour de Kim (Clijsters)", assure le champion du monde 2005. Mais le temps presse pour Tom Boonen s’il veut à nouveau dompter les pavés. "Je me demande parce que j'aurai 40 ans à la fin de cette année. Si je dois le faire une fois, ce devra être maintenant. Mais je n'ai rien dit de tel, de toute façon", indique Tommeke. Des propos qui vont sans doute beaucoup faire parler dans les prochains jours…