"Remco est un coureur très différent de moi: un coureur de tours. Sur les classiques, j'attend plus de Jasper Philipsen", explique-t-il. "Quelqu'un qui gagne en Australie lors de sa première année au plus haut niveau (victoire dans la 5e étape du Tour Down Under, ndlr), c'est fort ! Mais cela s'est un peu perdu dans le battage médiatique autour de Remco."

Il reste prudent sur les performances du jeune coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step. "Je suis certain qu'il connaîtra encore un recul", développe-t-il. "Le jeune homme a 19 ans: quand cela ira moins bien, cela va être dur. Je ne doute pas une seconde de ses qualités, c'est le meilleur que j'ai jamais vu chez les jeunes. Mais il faut lui laisser du temps. Lorsque j'ai débuté chez les pros à l'âge de 19 ans, je n'attirais pas l'attention. Les gens du milieu me connaissaient, mais le monde extérieur? C'est dans l'air du temps, certainement."