"Jamais je n'aurais pu m'attendre à cela", a-t-il déclaré. "C'est vraiment le jour de ma vie. Non, je ne suis pas déçu de ne pas être sur le podium. Je suis juste très heureux de la quatrième place". Devriendt a roulé seul en tête après la crevaison de Mohoric. "C'était un peu une malchance, car Mohoric était le plus gros moteur de nous deux. Il y est allé très fort et avait éjecté de cette manière Pichon. J'ai ensuite cherché mon propre rythme, mais j'ai réalisé que je ne devais pas aller trop vite et que je devais garder quelque chose en réserve en vue de la finale, quand ils m'auront rattrapé."

"C'est vraiment le meilleur jour de ma carrière, certainement pas un jour en enfer. À la fin, j'ai juste atteint mes limites. Quand Van Baarle est parti, j'ai complètement explosé. J'étais complètement épuisé, mais dans les 30 derniers kilomètres, j'ai continué à tout donner pour rester avec ce groupe, même lorsque Küng et van Aert nous ont rejoint pour la deuxième place. Dans le sprint, j'ai cru que mes jambes allaient exploser, j'avais des crampes et la quatrième place était le mieux que je pouvais faire. Je suis très heureux, c'était génial de courir avec tous ce public sur le bord de la route. J'ai roulé comme dans un tunnel, tout le monde criait ton nom. Je roule souvent pour les autres et il m'est difficile de disputer la finale. Mais maintenant je l'ai fait et c'est génial."

"Pour mon premier Roubaix, ils m'avaient dit avant : quand tu arrives sur cette piste, c'est une formidable expérience. Mais j'ai terminé alors 15 ou 20 minutes après le vainqueur (112e à 17:27 de John Degenkolb) et je n'ai pas du tout trouvé ça spectaculaire à l'époque, je n'ai même pas aimé, mais aujourd'hui c'était différent. Donc je peux imaginer que si vous terminez ici seul ou encore en lutte pour la victoire, cela doit être encore plus grand."