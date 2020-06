Le Néerlandais n’a plus épinglé un dossard depuis un an et le dernier Dauphiné.

Ce dimanche, il y a précisément un an que Tom Dumulin n’a plus épinglé un dossard sur la poche de son maillot. Une éternité pour celui qui avait alors quitté le Critérium du Dauphiné sur la pointe des pieds, le genou meurtri par une chute survenue sur le Giro quelques semaines plus tôt.

Débarqué au sein de la formation Jumbo-Visma cet hiver, le vainqueur du Tour d’Italie 2017 n’a pas encore porté la tunique jaune et noire en course, en raison d’un début d’année contrarié par un virus intestinal particulièrement coriace contracté, semble-t-il, par le biais d’une sauce bolognaise douteuse…