Le cycliste néerlandais a "quitté le stage de Jumbo-Visma pour rentrer chez lui afin de pouvoir réfléchir à son avenir cycliste", a indiqué Jumbo-Visma.

"J'ai pris ma décision hier", a déclaré Dumoulin. "Et l'équipe me soutient, ça fait du bien. C'est vraiment comme si on enlevait de mes épaules un sac d'une centaine de kilos. Je me suis immédiatement réveillé complètement heureux. Je me sens tellement bien que je me suis finalement décidé: je vais prendre du temps pour moi. Cela en dit assez", a commenté le Néerlandais, vainqueur du Giro en 2017.