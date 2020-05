Le Néerlandais est particulièrement remonté contre le MPCC dans sa gestion de la crise.

Tom Dumoulin a décidé de quitter le Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC), l'organisation qui réunit plusieurs équipes et coureurs professionnels en se contraignant à des règles anti-dopages plus strictes que celles imposés par l'Agence mondiale anti-dopage.

Le MPCC interdit, par exemple, à ses membres, qui le rejoignent sur base volontaire, de prendre des corticoïdes en compétition ainsi que des cétones alors que l'AMA n'a toujours pas statué sur la question et ne les interdit donc pas officiellement.

Mais pour le Néerlandais, le MPCC, en ne prenant pas position, n'a pas protégé les coureurs lors du dernier Paris-Nice, dernière course à avoir été organisée en Europe alors que la crise du coronavirus frappait déjà le Vieux Continent : "J'ai vraiment trouvé que c'était une farce", a expliqué le Néerlandais dans une interview accordée au site spécialisé Wielerflits, "Paris-Nice n'aurait jamais dû avoir lieu selon moi. À l'époque, le coronavirus était déjà sur l'Europe et la France connaissait déjà pas mal de problèmes. Mais le MPCC n'a rien dit."

Si le Néerlandais a décidé de quitter le MPCC, il a tenu à préciser qu'il partageait toujours les valeurs du mouvement : "L'objectif du MPCC est noble, il aspire à un cyclisme plus propre et estiment que les règles actuelles ne sont pas assez dures. Je me retrouve bien là-dedans", a-t-il affirmé, "Mais le MPCC dit aussi qu'il est là pour protéger la santé des coureurs. Pourtant, à ce moment, disputer Paris-Nice était le risque numéro un pour notre santé et ils n'ont rien dit."

Si Tom Dumoulin explique donc sa décision suite à la non-intervention du MPCC lors de Paris-Nice, il se pourrait également que son choix de ne plus en faire partie soit dicté par un autre impératif. Sa nouvelle équipe, Jumbo-Visma, qui ne fait pas partie du MPCC, travaille avec les cétones, estimant qu'il ne s'agit que de simples compléments alimentaires, alors que le Mouvement pour un cyclisme crédible les proscrit : "Le MPCC estime que les cétones sont très dangereux. Notre équipe les utilise, donc c'est également un peu hypocrite pour moi de rester membre. Mais je pense que c'est une disposition hypocrite de la part du MPCC d'interdire les cétones alors qu'ils ont autorisé la tenue de Paris-Nice."