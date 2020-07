Tom Dumoulin renonce à disputer cette année le championnat des Pays-Bas de cyclisme, qui aura lieu le 23 août. Le coureur de Jumbo-Visma veut se concentrer pleinement sur le Tour de France, qui démarre six jours plus tard de Nice.

"J'ai déjà un programme très chargé avant le Tour de France, avec des stages en altitude, puis des courses et encore des stages en altitude", a dit Dumoulin. "Il n'est pas possible de revenir pour le championnat national. Je vais rester en France entre le Dauphiné et le Tour".

Les chances que le Néerlandais de 29 ans participe au championnat du monde de contre-la-montre sont également faibles. Cette course est prévue le dernier jour du Tour de France. Le coureur annonce qu'il terminera le Tour, "même si je ne participe pas au classement final".

Dumoulin est devenu champion du monde de contre-la-montre en 2017. Cette année-là, il avait également remporté le Giro. Au Tour de France, il a terminé deuxième en 2018, à 1:51 du Gallois Geraint Thomas. Il a manqué le Tour l'année dernière en raison d'une blessure au genou qui a aussi perturbé son début d'année.

Il a remporté le titre national de contre-la-montre en 2014, 2016 et 2017. Il n'a jamais revêtu le maillot rouge, blanc, bleu de champion national de l'épreuve en ligne.