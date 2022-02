Il y a un précisément un an, sa troisième place sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne avait confirmé tout le talent qu’on avait alors prêté à Thomas Pidcock avant même ses véritables premiers tours de roues dans le peloton pro. Douze mois plus tard, auréolé d’une série d’accessits (5e des Strade Bianche, 15e de Milan-Sanremo, 2e de l’Amstel Gold Race, 6e de la Flèche wallonne) sur la campagne des classiques et d’un succès sur la Flèche brabançonne, le coureur de chez Ineos-Grenadiers débarquera ce samedi sur le Circuit Het Nieuwsblad avec l’étiquette d’un sérieux outsider