Ce n’est pas un hasard. Sa première victoire sur la route, chez les pros, c’est à Overijse que Tom Pidcock a été la chercher. Dans ce haut lieu du… cyclo-cross, où il s’était classé troisième et deuxième des deux dernières éditions, dans les labourés, quand il n’avait été devancé que par Mathieu Van der Poel en 2019 et, cette année, par le Néerlandais et le Belge Wout Van Aert qui avait remporté cette manche de la Coupe du monde.