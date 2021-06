Quand sonne l’heure du National, la salive lui monte aux lèvres. Comme dans un vieux réflexe, il se met à imaginer qu’il sera exact au rendez-vous. Des images de victoire se rappellent à lui. Le temps d’une course, il aimerait presque oublier qu’il est passé de l’autre côté depuis longtemps. Qu’il n’est plus ce coureur rapide et habile mais un directeur sportif à succès, dont les coureurs louent les qualités de stratège et la sérénité. Tom Steels aime le championnat de Belgique sur route, "une course à part". Pour cause : il se l’est adjugé à quatre reprises (1997, 1998, 2002 et 2004), record en cours. Et lorsqu’il en parle, on écoute. Parce que ça vaut la peine.

Tom, vous êtes le recordman de victoires au championnat de Belgique sur route. Quel sentiment cela vous procure-t-il ?

"Franchement, cela reste quelque chose de très sympa. Cela n’avait jamais été un but en soi durant ma carrière mais être détenteur d’un record comme celui-là me fait dire que je n’ai pas trop mal roulé (rires). La Belgique est un pays où le vélo compte beaucoup, son histoire est riche, avec de nombreux champions. Donc, oui, cette performance revêt une certaine importance à mes yeux."



(...)