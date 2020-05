L'équipe cycliste du WorldTour Israel Start-Up Nation a annoncé lundi la prolongation pour deux ans du contrat de Tom Van Asbroeck.

Van Asbroeck, 30 ans, a rejoint la formation israélienne en 2018, alors qu'elle avait encore le statut d'équipe continentale professionnelle. "Il s'est révélé être un modèle de progression et de productivité, offrant des points et des top-10 à l'équipe, devenant le 'Mr. Reliable' ('Mr. Fiable') incontesté de l'équipe", a expliqué la formation, soulignant les 27 top-10, dont cinq podiums et une victoire, obtenus par le coureur belge en 2019.

"J'ai rejoint l'équipe parce que j'ai vu un projet en plein essor", a déclaré Van Asbroeck. "Mais la grande chose qui m'est arrivée ici, c'est ce que non seulement l'équipe a continué à grandir, mais moi aussi. Cette équipe m'a aidé à m'améliorer, et ce qui s'est passé en 2019 en est la preuve. Ainsi, lorsque l'équipe m'a approché il y a quelques semaines, en pleine crise du coronavirus, et m'a offert une prolongation, ce fut la décision la plus facile au monde pour moi. Ils m'ont dit que je pouvais prendre mon temps, mais j'ai dit: je suis prêt maintenant. C'est un grand honneur pour moi et une grande récompense."

Van Asbroeck affirme "rêver de terminer sa carrière Israel Start-Up Nation et l'aider à réaliser pleinement sa vision et ses objectifs". Le coureur compte quatre victoires dans sa carrière, dont Binche-Chimay-Binche l'an passé.