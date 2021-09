Tony Martin champion du monde de relais mixte avec l'Allemagne pour sa dernière course, la Belgique 7e Cyclisme La rédaction Pour la première fois depuis le début des championnats du monde, la Belgique va terminer la journée sans nouvelle médaille. © AFP

L'Allemagne de Tony Martin a créé la surprise en remportant le relais mixte du contre-la-montre des championnats du monde, ce mercredi. Avec 13 secondes d'avances sur les Pays-Bas et 38 secondes sur les Italiens, les Allemands ont délivré la course parfaite pour s'imposer.



La Belgique de Lampaert, Campenaerts, Hermans,D'Hoore, Kopecky et Bossuyt échoue à la septième place finale, à 44 secondes du podium.