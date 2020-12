Philippe Gilbert a tourné la page de cette année 2020 marquée par le coronavirus. Une saison compliquée pour le Liégeois, avec sa lourde chute au Tour de France. Et une blessure complexe au genou qui a provoqué une fin de saison anticipée. Pour la première fois depuis ses débuts chez les pros, en 2003, il n’a pas gagné la moindre course. Une déception légitime pour l’ancien champion du monde. Qui, à 38 ans, travaille à son retour. Et n’a rien perdu de son mordant, de sa motivation. Ni de l’amour qu’il porte à son sport.

Philippe, comment évolue votre blessure au genou ?

"Elle est en constante évolution, dans le bon sens. C’est plutôt positif. Quand je suis tombé au Tour, j’espérais que cela aille mieux dès lendemain. Mais cela n’a pas été du tout le cas… Il y a eu des complications. Cela a été une chute avec des conséquences beaucoup plus complexes par rapport aux premières analyses qui avaient été effectuées. Il n’y avait pas que l’os qui était touché, il y avait aussi des tendons, des muscles. Raison pour laquelle cela n’a pas été simple à soigner."

Lors de vos dernières compétitions, vous ressentiez de la douleur au genou. C’est encore le cas ?