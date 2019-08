Wout van Aert se remet de sa lourde chute subie au dernier Tour de France. Le Belge de 24 ans, vainqueur de l'étape du Tour à Albi, a donné de ses nouvelles dans une vidéo publiée mardi soir par son équipe Jumbo-Visma.

"Ca va plutôt bien. Je marche à nouveau depuis quelques semaines. J'espère pouvoir bientôt abandonner mes béquilles", a expliqué Van Aert, avouant que le vélo lui manquait.

Tombé lourdement le 19 juillet lors du contre-la-montre individuel à Pau, Wout van Aert a d'abord dû être opéré à Pau à cause de l'impact contre la barrière nadar. Le triple champion du monde de cyclocross a dû repasser sur la table fin juillet, à Herentals cette fois, pour une intervention au niveau du tissu musculaire de la cuisse droite.

Le Belge, qui a également fait forte impression au Dauphiné en remportant deux étapes et le classement par points, doit toujours se contenter de quelques exercices très légers en piscine. "J'ai dû rester très calme pendant les six premières semaines afin que mon tissu récupère le mieux possible. Je vais pouvoir augmenter la charge de travail et me rebâtir une condition car elle est maintenant en dessous de tout", a ajouté Van Aert.

Selon les médecins, le cycliste retrouvera toutes ses sensations mais la date de son retour à la compétition reste floue. "J'espère pouvoir courir quelques cross cet hiver, ne serait-ce que pour préparer le printemps. Mais le cyclocross demande beaucoup d'efforts au niveau des hanches et des muscles l'avoisinant. Cela complique la chose. Mon but est de retrouver mon niveau, voire mieux, pour le printemps prochain."