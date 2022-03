Sep Vanmarcke (Israël-Premier Tech) figurait sur la liste provisoire des engagés de la 76e édition de la Nokere Koerse (1.Pro) prévue mercredi. Mais le Courtraisien de 33 ans, qui n'avait pas pris le départ du Circuit Het Nieuwsblad en raison d'un refroidissement, est toujours malade. Il sera remplacé par le Français Rudy Barbier, a annoncé son équipe mardi. Après son forfait pour la course d'ouverture de la saison belge, Vanmarcke avait alors choisi de prendre la direction de Tenerife pour y effectuer un stage en altitude, où il était également tombé malade. Insuffisamment remis, il n'aura pas l'occasion de se tester mercredi avant Milan-Sanremo, une course initialement inscrite à son programme mais pour laquelle il semble incertain.

"Aucune décision n'a été prise concernant la Primavera", a précisé Eric Van Lancker, directeur sportif. "Sep n'est vraiment pas dans son assiette et s'aligner sur une course en étant malade n'est pas une option. Certainement pas à Milan-Sanremo, où près de 300 kilomètres sont au programme. Nous suivons la situation de près et espérons que tout va bientôt s'arranger pour Sep."

L'équipe israélienne comprend deux Belges avec Jenthe Biermans et Tom Van Asbroeck. Ils seront entourés par les Italiens Marco Frigo et Antonio Puppio, l'Australien Taj Jones et l'Israélien Guy Sagiv.

Un parcours de 189,8 kilomètres attend les coureurs entre Deinze et Nokere mercredi. En 2021, la victoire était revenue à Ludovic Robeet, vainqueur pour 3 secondes après une attaque dans le final.